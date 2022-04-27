Ege’de kamp fiyatları 60 TL’den başlıyor

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala yurt genelindeki kamp alanlarında hazırlıklar tamamlandı. İzmir'deki turistik ilçelerde kendi çadırıyla kamp yapacak olan tatilcilerin gecelik kişi başı en az 70 TL, karavan ile kamp yapacak tatilcilerin ise ortalama 100 TL ödemesi gerekiyor. Aydın'ın turistik ilçelerinde çadır kampı ücretleri ortalama 60 TL iken, Muğla'da ise 80 TL'ye kadar çıkıyor. İzmir'in Gümüldür ilçesinde çadır kampı 85 TL, karavan 100 TL, Foça'da çadır ve karavan 75 TL, Seferihisar'da çadır kampı 75 TL, Dikili'de çadır kampı 70 TL, Çeşme'de çadır kampı 85 TL, Karaburun'da çadır kampı 70 TL. İzmir'in Menderes ilçesi Özdere mevkiinde bulunan bir kamp alanının müdürlüğünü yapan Erhan Cesur, "Hazırlıkları yüzde 90 oranında tamamladık. Olası orman yangınlarına karşı önlemler de alındı" diye konuştu. ■ İHSAN KARATAŞ (AYDIN)

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