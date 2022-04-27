İhtiyaç kredilerinin faizi 1,70’in altında

İHTİYAÇ kredisi faiz oranları değişirken, bankalar konuyla ilgili duyuruda bulundu. Ramazan Bayramı öncesinde nakit para ihtiyacı olan ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak isteyen çok sayıda vatandaş banka kredilerine yönelmeye başladı. Kredi çekmek isteyen vatandaşlar taksitleri, geri ödemeleri ve faiz oranlarında kendilerine en uygun bankayı araştırırken, bankalar ihtiyaç kredileri için faiz oranlarını güncelleyerek müşterilerine duyurdu. Bayram öncesi birçok bankanın sunduğu faiz oranı, 1,70 seviyesinin altına düşmüş durumda. Faiz oranları kişinin kredi notuna ve alınan kredinin vadesine göre değişiklik gösteriyor.

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