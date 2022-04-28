İş kurmak isteyenler için ödeme kapsamı genişletildi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), kendi işini kurmak isteyenlere yeni destekler sunmaya devam ediyor. Ülkemizde her yıl binlerce kişiye destek ödemesi yapan kurum ödeme kapsamını genişletti. Son sürece bakıldığında özellikle 3 yılda gençlerin kendi işini kurmaya yöneldiği görülüyor. Bu süreçte KOSGEB hibe desteği ve faizsiz kredi desteği başta olmak üzere pek çok imkan sunuyor.

Öte yandan ödemeler 5 bin TL'den başlayıp sektöre göre 100 bin ile 300 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Yüksek teknoloji alanında verilen destek tutarı 300 bin TL'ye ulaşıyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, kurumun, imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin aldığı dijital dönüşüm danışmanlık hizmetini 10 bin liraya kadar destekleyeceğini bildirdi. Destekten yararlanmak için e-Devlet'ten hemen başvuru yapılabiliyor.

İSTİHDAMI ARTIRIYOR

KOSGEB'ten yapılan duyuruya göre girişimcilere ilk seferde 5.000 TL-10.000 TL veriliyor. Devlet tarafından kendi işini kurmak isteyenlere geniş kapsamlı destekler veriliyor. KOSGEB Kuruluş Desteği başlığı altında sağladığı imkanlarla gerçek kişi ve işletmelerin üretimlerinin ve istihdama katkılarının artırılmasını hedefliyor.