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Haberler Ekonomi Karabük Üniversitesi 36 Öğretim Üyesi alacak

Karabük Üniversitesi 36 Öğretim Üyesi alacak

Karabük Üniversitesi 36 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu. Personel alım ilanının şartları ve detayları da açıklandı.

28.04.2022, 09:18

Karabük Üniversitesi 36 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Karabük Üniversitesi şu açıklamayı yaptı:

"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayımlanarak yürürlüğe giren "T.C. Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları" ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşulu ile öğretim üyesi alınacaktır."

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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