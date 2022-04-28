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Haberler Ekonomi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 75 Öğretim Üyesi alacak!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 75 Öğretim Üyesi alacak!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 75 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu. Personel alım ilanının şartları ve detayları da açıklandı.

28.04.2022, 09:15

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 75 Öğretim Üyesi alacak!

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi şu açıklamayı yaptı:

"Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir."

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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