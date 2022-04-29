Rus turistler Mir sistemi ile harcama yapıyor

RUSYA'NIN Ukrayna'ya savaş açmasıyla birlikte uygulanan yaptırımlar kapsamında batı menşeli kredi kartları hizmet dışı kalan Rus turistler, Antalya'da tatil boyunca yaptıkları ödemelerde nakit ya da Mir kart sistemini kullanıyor.

Visa ve Mastercard gibi ödeme sistemlerinin Rusya'ya yaptırım kapsamında hizmetleri durdurulunca, Rus turistler bu kartlarla yurt dışında harcama yapamıyordu. Bu konuda bir çalışma yaptıklarını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Rusya'nın Mir sistemine işaret etmiş "Bankalar hızlı bir şekilde dağıtım yapıyor. Sıkıntı olmayacak" şeklinde açıklama yapmıştı.

"SIKINTI YAŞAMIYORUM"

RUS turistler, tatil için en çok tercih ettikleri destinasyon olan Antalya'da, Rus kredi kartı sistemi Mir'i kullanıyor.

MOSKOVA'DAN tatil için Antalya'ya gelen Olga Danilina, 6 günlük tatili için ödemesini Mir kart aracılığıyla yaptı. Daha önce de Antalya'da birçok otelde tatile geldiğini belirten Danilina, "Mir kart kullanımında hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Her yerde ödeme yapabiliyorum" dedi.