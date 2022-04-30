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Haberler Ekonomi Depremde telefonu kapanan avukata 12 bin 500 lira tazminat

Depremde telefonu kapanan avukata 12 bin 500 lira tazminat

30.4.2022

Depremde telefonu kapanan avukata 12 bin 500 lira tazminat
İZMIR 7. Tüketici Mahkemesi, IMEI kaydı yapılmadığı için telefonu kapanan avukat Serhat Sökmen'i, kentte 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yakınlarına ulaşamadığı gerekçesiyle cep telefonu üreticisi firma hakkında açtığı manevi tazminat davasında haklı buldu. Telefonu kapanan avukat Sökmen, depremde yakınlarına ulaşamadığı için firma aleyhine açtığı davada 12 bin 500 lira manevi tazminat kazandı. Faiz ve vekalet ücretleriyle 20 bin liraya yakın tazminat kazanan davacı avukat Sökmen, "Telefonum o esnada çalışmıyordu, bundan dolayı büyük üzüntü ve stres yaşadım" dedi.
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