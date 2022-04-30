ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kaynaklarımız sınırsız değil. Bu manada 2053'te, 2071'de her alanda kendimize yeten ülke olmak zorundayız. Dolayısıyla biz enerji, sanayi, tarım, ulaşım, savunma gibi her alanda kendimize yetmek, sanayi ve enerji yatırımlarına devam etmek zorundayız" dedi. Bakan Kurum, Muğla'daki ziyaretleri kapsamında Menteşe ilçesindeki Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. Öğrenciler tarafından meşalelerle karşılanan Kurum, "Gençlere daha iyi bir gelecek hazırlamak adına çalışıyoruz. Bu çerçevede Muğla'mızda 1 milyon metrekare yeni millet bahçelerini projelendiriyoruz" diye konuştu.

Kurum şunları söyledi: "Döngüsel ekonomiyi her alanda oturtmak zorundayız. Yenilenebilir enerji kaynaklarımızın sayısını ve miktarını artırmamz gerek. Yeni yapacağımız inşaatlarda çevreye ve doğaya uyumlu, neredeyse sıfır enerjili bina konseptine geçiyoruz. Ulaşımda yürüyüş ve bisiklet yollarını artıracağız. Demir yolu ulaşımının miktarını artıracağız."

ADEM ÜLKER