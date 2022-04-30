Tarım ve gıdada lobiler ve baronlara geçit yok

Türkiye Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu (TAHAP) Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Türkiye'de felaket tellallığı yapanların bu ülkenin insanları olamayacağının altını çizerek, şu an her alanda yeterli miktarda üretim varken sanki yokmuşçasına algı operasyonlarına girişildiğini anlattı. Sarıoğlu, "Yeni darbe planlarının adı tarım ve gıdadır, 15 Temmuz'da ve Gezi'de tutturamayanlar şu anda milletin ekmeği üzerine darbe planları kuruyorlar" dedi.

Sarıoğlu, iftarda TAHAP olarak doğu ve güneydoğuda üretici ve çiftçi lehine yürüttükleri çalışmalar nedeniyle terör örgütü PKK ve siyasi uzantıları HDP ile işbirlikçisi CHP içerisinden bölgeden çıkmaları yönünde çok sayıda tehditler aldıklarını anlattı. Sarıoğlu, "Şekerde nasıl arıcılarımıza yüzde 50 kar ettirdiysek, piyasanın yüzde 40-50 altında fiyatla gübre temin ederek çiftçimize ulaştıracağız. Mesela Uludere'de un dağıtıyoruz. Uludere'de ekmek 4,5 lira bizim un verdiğimiz fırınlarda 2,5 lira, piyasada unun çuvalı 650 lira, biz orada 345 liraya un veriyoruz köylüye. Bundan rahatsız olan terör grupları ve siyasi uzantılarının bizlere yönelik tehditleri arttı. İçişleri Bakanlığı koruma verdi" dedi.

AKADEMİ KURUYORUZ

Ayçiçek yağında girişilen algı operasyonunu 3 gün öncesinden haber aldıklarını ve bunu devletin ilgili birimlerine ilettiklerini anlatan Sarıoğlu, "İşsiz gençlerimiz için TAHAP Akademiyi kurarak, eğitim seferberliği başlatacağız. Gıda ve tarım alanında ödül-ceza kuralının hayata geçirilmesi lazım. Ödülden kastımız bir işletmenin devletten aldığı kredi varsa buna farklı sübvansiyon olmalıdır. Gıda konusunda taviz verilmemeli. Diyabet ve kanser hastalıklarının temelinde gıda terörü var. Bir kurumda bal diye NBŞ'li bir ürün görmek istemiyoruz. Biz ülkemiz insanlarının sağlıklı gıdayı hak ettiğini düşünüyoruz" diye konuştu. BARIŞ ŞİMŞEK

HELAL ÜRÜNDE SAHTECİLİĞE SON

AK Parti, ihracatın desteklenmesi amacıyla hazırladığı yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklif, aynı zamanda her isteyenin "helal" belgelendirmesi yaparak tüketiciyi kandırmasının da önüne geçiyor. Teklifle söz konusu faaliyetlerin helal akreditasyon güvencesi altına alınması, hem tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi hem de kamu refahına katkı sunulması hedefleniyor. ZÜBEYDE YALÇIN