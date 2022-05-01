Bayındır Çiçek Festivali 5 Mayıs’ta başlıyor

İKİ yıldır yapılamayan Bayındır Çiçek Festivali, Kovid-19 salgınının hafiflemesi ile birlikte bu yıl kapılarını 23'üncü kez ziyaretçilerine açacak. Bayındır'ın AK Partili Belediye Başkanı Uğur Demirezen, "5-8 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 23. festivalimiz ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Festival süresince yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğrayacak Bayındır'da üreticilerimiz iç ve dış pazarlarda yeni bağlantılar yapacak" dedi.

1 milyon ziyaretçi bariyerini zorlayacaklarını ifade eden Başkan Demirezen, "Festival hazırlıklarımızı tamamladık. Çiçek stantlarının kuraları çekildi. Artık sektörde Hollanda ile yarışır durumdayız. Yurt dışından da çok alıcı var. 5 bini aşkın kişiye istihdam yaratıyoruz" ifadelerini kullandı. ■ NADİR UYSAL