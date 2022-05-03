  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Bayramda EFT, havale yapılıyor mu? Bugün bankalar açık mı?

Bayramda EFT, havale yapılıyor mu? Bugün bankalar açık mı?

EFT, havale yapacaklar bayram nedeniyle araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bayramda EFT yapılıyor mu? Bayramda havale yapılıyor mu? soruları en çok merak edilenlerden. Resmi tatil olması nedeniyle bugün bankalar çalışmıyor. Peki bayramda EFT ve havale yapılıyor mu? İşte detaylar...

03.05.2022, 10:20 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022, 10:26

Bayramda EFT, havale yapılıyor mu? Bugün bankalar açık mı?

Bayramda bankalar çalışıyor mu? Bayram tatilinde havale EFT yapılıyor mu? Bayramın hafta içine gelmesi nedeniyle bankacılık işlemi yapacak olanlar EFT, havale işlemlerini araştırıyor. Peki bugün EFT ve havale yapılabiliyor mu?

2-3-4 MAYIS 2022 BAYRAMDA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra özel sektörde işyerleri resmi tatillerde kapalı oluyor. Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor. 2 Mayıs bayramın ilk günü olmasıyla birçok kurum kapalı olacak. Ramazan Bayramı boyunca bankalar çalışmayacak.

BAYRAMDA EFT YAPILABİLİYOR MU?
2-3-4 Mayıs resmi tatil olduğu için bugün yapılan EFT işlemleri bir sonraki iş gününde yani 5 Mayıs Perşembe günü hesaplara geçecek. Ancak FAST sistemi ile 7/24 para gönderebilirsiniz.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA