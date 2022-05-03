Bayramda EFT, havale yapılıyor mu? Bugün bankalar açık mı?

Bayramda bankalar çalışıyor mu? Bayram tatilinde havale EFT yapılıyor mu? Bayramın hafta içine gelmesi nedeniyle bankacılık işlemi yapacak olanlar EFT, havale işlemlerini araştırıyor. Peki bugün EFT ve havale yapılabiliyor mu?

2-3-4 MAYIS 2022 BAYRAMDA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra özel sektörde işyerleri resmi tatillerde kapalı oluyor. Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor. 2 Mayıs bayramın ilk günü olmasıyla birçok kurum kapalı olacak. Ramazan Bayramı boyunca bankalar çalışmayacak.

BAYRAMDA EFT YAPILABİLİYOR MU?

2-3-4 Mayıs resmi tatil olduğu için bugün yapılan EFT işlemleri bir sonraki iş gününde yani 5 Mayıs Perşembe günü hesaplara geçecek. Ancak FAST sistemi ile 7/24 para gönderebilirsiniz.