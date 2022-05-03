Piyasalarda doların etkisi belirginleşiyor

PARA politikalarında sıkılaşma sürecinin devreye alınması ile nisanda dolar endeksi 20 yılın zirvesini görürken, avro, sterlin, Japon yeni, İsviçre frangı, Kanada doları ve İsveç kronu gibi majör para birimlerinde de satış baskıları hızlandı. Bu gelişme ile Avrupa Merkez Bankası (ECB), bu yıl içinde faiz artırımlarına başlayacağı sinyali vermesine karşın avro/dolar paritesi 1,0471 ile Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Nisan ayını 1,0550'ten kapatan paritenin toplam kaybı ise yüzde 4,7 oldu. Nordea Bank Piyasa Stratejileri Birimi Başanalisti Niels Christensen, döviz piyasalarındaki mevcut havanın dolar için oldukça olumlu olduğunu söyledi.