  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Piyasalarda doların etkisi belirginleşiyor

Piyasalarda doların etkisi belirginleşiyor

3.5.2022

Piyasalarda doların etkisi belirginleşiyor

PARA politikalarında sıkılaşma sürecinin devreye alınması ile nisanda dolar endeksi 20 yılın zirvesini görürken, avro, sterlin, Japon yeni, İsviçre frangı, Kanada doları ve İsveç kronu gibi majör para birimlerinde de satış baskıları hızlandı. Bu gelişme ile Avrupa Merkez Bankası (ECB), bu yıl içinde faiz artırımlarına başlayacağı sinyali vermesine karşın avro/dolar paritesi 1,0471 ile Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Nisan ayını 1,0550'ten kapatan paritenin toplam kaybı ise yüzde 4,7 oldu. Nordea Bank Piyasa Stratejileri Birimi Başanalisti Niels Christensen, döviz piyasalarındaki mevcut havanın dolar için oldukça olumlu olduğunu söyledi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA