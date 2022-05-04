Aydın’dan sofralara organik enginarlar

Aydın'da yetişen şifa deposu olan enginar, pandemi döneminde yoğun talep gören sebzeler arasında yer aldı. 9 bin dekarlık alanda üretilen enginarlar iyi tarım uygulamasıyla organik olarak üretilerek sofralara geliyor. Enginar üreticisi Raif Kalsan; sakız, Bayrampaşa ve Kıbrıs türlerindeki enginarlar ile Türkiye'nin yüzde 43'lük enginar ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

İYİ TARIM UYGULAMASIYLA ÜRETİM

Enginarın Aydın bölgesi için çok değerli bir ürün olduğu söyleyen Kalsan, "Enginar yetiştirilip sofraya gelmesi 9 ay gibi uzun bir süreç gerektiriyor. Enginarın dikimi ve uyandırması Ağustos sonu gibi başlıyor. Aralık ayında da çapalama, ilaçlama ve gübreleme işlemleri yapılıyor.

Mevsim ılıman gittiğinde Ocak sonunda ilk hasat başlıyor, Haziran'a kadar da devam eder. Yani enginar işçilik isteyen ve bakımı zor olan bir ürün. Aydın'da 9 bin dekarlık alanda üretilen enginarlar iyi tarım uygulamasıyla organik olarak sofralarda yerini alıyor" dedi.

İLAÇ ÜRETİMİNDE KULLANILIYOR

Aydın'da enginar ekim sahalarının hızla arttığını belirten ve şifa deposu olan bu ürünün pandemide yoğun talep gördüğünün altını çizen Kalsan, "Bu şifa deposu sebzemiz sadece sofralarda tüketilen bir ürün değil, ilaç sanayinde de kullanılmakta. İnsan sağlığına faydası saymakla bitmiyor. Mineral ve vitamin deposu olmasının yanında zengin bir lif kaynağıdır. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmeden kalp ve kanser hastalıklarından korunmaya kadar birçok konuda faydası var" dedi. Türkiye'de enginar üretiminin de tüketiminin de düşük olduğunun da altını çizen Kalsan, "Bunun artmasını istiyoruz. Bu konuda yerel yönetimlerden beklentimiz enginarın tanıtılacağı festivallerin düzenlenip organizasyonların yapılması" dedi. ■ İHSAN KARATAŞ