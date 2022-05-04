Denizkestanesi S.O.S. veriyor

TARIM ve Orman Bakanlığınca, 2022 yılı itibariyle koruma altında olan denizkestanesinin ticari olarak avlanmasına Nisan ayından itibaren izin verilmesinin ardından, türün popülasyonu tehlikeye girdi. Su Ekosistemlerini Koruma Derneği Başkanı Prof. Dr. Herdem Aslan, kontrolsüz avcılığa dikkat çekerek, "Denizhıyarlarından sonra sıra denizkestanelerine geldi" dedi. Aslan, denizkestanesi avcılığının deniz çeşitliliğine ve ekosistemine zarar vereceğini, kontrolsüz avcılığın artarak devam etmesiyle ilgili endişeli olduğunu söyledi.

Denizkestanesinin Avrupa'da lüks restoranlarda büyük rağbet gördüğünü ifade eden Aslan, "Balıkçılarla da görüştüm. Denizkestanesi stoğunun ne kadar olduğunu bilmiyorlar. Ancak günde 50 ton toplandığını öğrendim. İzinli olarak 10'un üzerinde teknenin Saroz'da avcılık yapıyor, her bir tekne en az bir ton avlıyor. Denizkestaneleri, özellikle Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerinde lezzetli bulunan havyarları nedeniyle çok talep edilen değerli bir besin kaynağı. Tüm bu market talepleri de aşırı balıkçılık faaliyetleri sonucunda sömürülen denizden karşılanıyor" diye konuştu. ■ İHSAN KARATAŞ