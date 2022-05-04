Ev sahibi olmak isteyenlere fırsat

HÜKÜMET, pandemi ile birlikte inşaat sektörünün yavaşlamasıyla artan konut fiyatları, el yakan ev kiralarına karşı dar gelirli vatandaşı korumak için tüm imkânları seferber ediyor. Barınma, eşya yardımı, kira desteği verilirken Sosyal Güvenlik Kurumu da faizsiz konut kredisi desteği sağlıyor.

ZİRAAT BANKASI'NA BAŞVURU

BU yıl için 240 bin liranın üzerinde sıfır faizli kredi desteğinden yararlanmak için SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınacak hak sahibi belgesi ile Ziraat Bankası'na başvurulması gerekiyor. Faizsiz krediden sigortalının kendisi ya da geride kalan hak sahipleri eş, çocuk, anne, baba yararlanabiliyor.

BUNA göre 3 bin lira aylığı olan sıfır faizli kredi için 750 lira taksit ödüyor. Kredinin geri ödemesinde kişinin aldığı aylığın dörtte biri oranında kesinti yapılıyor. Harp, vazife malulleri, 15 Temmuz gazileri, dul ve yetimlerinin bir konutla sınırlı olmak üzere bu imkândan yararlanma hakkı bulunuyor. ■ HAZAL ATEŞ