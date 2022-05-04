Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak!

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi şu açıklamayı yaptı:

"Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır."