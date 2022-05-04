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Haberler Ekonomi Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak!

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak!

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacağını duyurdu. Personel alım ilanının şartları ve detayları da açıklandı.

04.05.2022, 10:17

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak!

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi şu açıklamayı yaptı:

"Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır."

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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