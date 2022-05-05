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Haberler Ekonomi Bakan Mehmet Muş açıkladı: Tüm zamanların en yükseği

Bakan Mehmet Muş açıkladı: Tüm zamanların en yükseği

Son dakika... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Nisanda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı." dedi.

05.05.2022, 11:46 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022, 12:19

Bakan Mehmet Muş açıkladı: Tüm zamanların en yükseği

Son dakika... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Nisanda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı." dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatta yeni rekor kırıldığını duyurdu. Bakan Muş, "Geride bıraktığımız Nisan ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Nisan ayında dış ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıla göre yüzde 30,1 oranında artışla 52,8 milyar dolara yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

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