Bodrum’a tarihinin en büyük kruvaziyeri yanaştı

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesine gelen dev kruvaziyer meraklı bakışların arasında bandoyla karşılandı. Dün sabah saatlerinde ilçeye gelen İtalyan bayraklı 323 metre uzunluğunda 135 bin ton ağırlığındaki "Costa Venezia" isimli kruvaziyer Bodrum'a demirleyen en büyük gemi oldu. Bin 254 yolcu ve bin 78 personel taşıyan gemi, çoğunluğu Alman, İtalyan ve Rus uyruklu turistleri ağırlıyor. Ultra lüks gemiden inen turistlerin bir kısmı ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezerken kimileri de ilçe merkezinde yürüyüş ve alışveriş yaptı. Kimileri de tekne turuna çıkarak Bodrum'un birbirinden eşsiz koylarını görme fırsatı yakaladı.

ADEM ÜLKER