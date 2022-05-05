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Haberler Ekonomi İnönü Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor

İnönü Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor

İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi 33 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 20 Mayıs 2022 olarak duyuruldu.

05.05.2022, 10:24

İnönü Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır." dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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