Kira artık oranı belli oldu? Mayıs ayı kira artış oranı yüzde kaç?

Enflasyon rakamlarına göre kira artış oranı belli oldu. TÜİK'ten beklenen açıklama geldi. Bu nedenle hem ev sahipleri hem de kiracılar, "Kira artış oranı ne kadar oldu? Mayıs ayı kira artış oranı yüzde kaç?" diye soruyor.



Binlerce vatandaş; enflasyon oranının ne zaman ve hangi tarihte duyurulacağını araştırıyordu. Enflasyon rakamları TÜİK tarafından bugün açıklandı. Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kiracıları ve ev sahiplerini yakından ilgilendiren 2022 Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu. Kira sözleşmesini yenileyecek vatandaşlar, zamlı kira bedelini de bu şekilde öğrenmiş olacak.

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?

Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Nisan ayında enflasyon yüzde 7,25 arterken yıllık bazda yüzde 69,97 oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mayıs ayı için yüzde %34,46 oldu.

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Mart ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla beraber nisan ayı kira artış oranı ortaya çıktı. Kira artış oranı yüzde 29,88 oldu.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: 15,78 %16,42

Zam bedeli: 164,2 TL

Zamlı kira bedeli: 1.164,2 TL