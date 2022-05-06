‘Çiçek üreticilerine Bakanlık olarak tam destek vereceğiz’

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Bayındır Çiçek Festivali'nin açılışına katıldı. Festivalin açılış kurdelesini protokol üyeleri ile birlikte kesen Bakan Kirişci, çiçek stantlarını gezdi. Bakan Kirişçi çiçek üreticilerine, "Siz üretmeye devam ettiğiniz sürece Bakanlık olarak tam destek vereceğiz" dedi. Çiçeğin başkenti Bayındır'da, özlemle beklenen mis kokulu festival başladı. İki yıldır Kovid- 19 engeline takılan 23. Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali, kapılarını pandemi korkusu olmadan açtı.

"Her bahar bir çiçekle başlar" temasının işlendiği festival, protokol üyeleri, onur konuğu il ve ilçe belediyeleri, spor okulları, mehter takımı ve halk dansları toplulukları ile performans sanatçılarının renkli kortej yürüyüşü ile başladı. Açılış törenine, Bakan Kirişci'nin yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osman Ağaoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İl Başkanı Veysel Şahin katıldı.

YILDA 130 MİLYON ÇİÇEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri ile Bayındır'da kurulan Tarımsal Çiçek Organize Sanayi Bölgesi'nin kısa süre bir süre içinde faaliyete geçeğini müjdeleyen AK Partili Belediye Başkanı Uğur Demirezen, "Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Hollandası Bayındır olacak demişti. Bacasız sanayi çiçekçilik binlerce kişiye ilçemizde iş ve aş sağlıyor. Yılda yaklaşık 130 milyon adet çiçek üretiliyor" dedi. Bayındır Çiçekçilik Kooperatifi Başkanı Ersoy Sümerkan ise Hollanda'ya çiçek tohumu üretip sattıklarını ifade ederek, üretimde kooperatifleşmenin önemini kaydetti. Sümerkan , "Yönümüz kooperatifleşme olmalı" diye konuştu.

YARIŞMALAR DÜZENLENECEK

8 Mayıs Pazar akşamı sona erecek festival süresince Bayındır yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak. Yerli ve yabancı halk dansları toplulukları, mehter takımı ile tahta bacaklar festival boyunca gösteriler sunacak. Organizasyon kapsamında en iyi balkon, bahçe ve stant yarışmaları düzenlenecek. İzmirli sanatçı 'Mikrop Hikmet', Anneler Günü'nde Kani Bey Parkı'nda hayranlarının karşısına çıkacak. Ünlü sanatçılar, Batuhan Sakar, Fırat Tanır, Ahmet Şafak, Derya Uluğ ve Hakan Altun Bayındır Şehir Stadyumu'nda ücretsiz halk konserlerinde sahne alacak. NADİR UYSAL