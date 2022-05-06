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Haberler Ekonomi Karadeniz Teknik Üniversitesi 35 Akademik Personel alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi 35 Akademik Personel alacak

aradeniz Teknik Üniversitesi 35 Akademik Personel alacağını duyurdu. Personel alım ilanının şartları ve detayları da açıklandı.

06.05.2022, 09:44

Karadeniz Teknik Üniversitesi 35 Akademik Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi şu açıklamayı yaptı:

"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır."

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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