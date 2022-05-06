Öğrenciler, sanal gerçeklikle enerji tasarrufunu öğreniyor

AYDEM Perakende ve Gediz Perakende, Young Guru Academy (YGA) iş birliği kapsamında hayata geçen 'Enerjinle Gelecek Senin' projesiyle Ege Bölgesi'nde yaşayan 2 bin 500 ilköğretim öğrencisi, sanal gerçeklik deneyimi ile buluşuyor. Proje ile çocukların küçük yaştan itibaren enerji tasarrufunu deneyimleyerek öğrenmeleri ve benimsemeleri amaçlanıyor. Bilim Seansları kapsamında VR gözlüklerle verilen bilgileri öğrencilerin uygulamalı bir şekilde deneyimlemeleri sağlanacak. Aydem Perakende ve Gediz Perakende Genel Müdürü Serdar Marangoz, 'Enerjinle Gelecek Senin' projesiyle çocuklarda küçük yaştan enerji verimliliği bilinci oluşturacaklarını ve bu projeyle çocuklara günlük hayatta uygulayabilecekleri bir deneyim fırsatı sunduklarını belirtti. Marangoz, öğrencilerin bilim setleriyle birlikte farklı bilimsel deneyleri yapabilirken aynı zamanda enerji tasarrufu konusunda farkındalık kazanacaklarını ifade etti. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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