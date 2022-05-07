Denizli’den ihracat yüzde 25 arttı

DENİZLİ İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Nisan ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye ihracatının nisanda yüzde 24.6 yükselişle 23.4 milyar dolar olduğunu belirten Memişoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Denizli ihracatının ise yüzde 25.1 artışla 470 milyon dolara ulaştığını, Denizli'nin mart ayındaki ihracatının 498 milyon dolar olduğunu kaydetti. Memişoğlu, "DENİB üyelerince kaydedilen ihracat yüzde 31,3 artarak 363 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu değer, DENİB üyelerince gerçekleştirilen en yüksek ihracat oldu ve rekor seviyeye ulaştı. İlimiz ve ülkemiz ihracatında nisan ayında yaşanan artışlar adeta bayram hediyesi oldu" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP