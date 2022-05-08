Beyaz eşyada fahiş fiyata “dur” denildi

Yaklaşan düğün sezonu öncesinde bazı beyaz eşya üreticisi firmaların e-ticaret platformlarından çıkmak istemesi Rekabet Kurumu'nu harekete geçirdi. Her evin ihtiyacı olan buzdolabı, çamaşır, bulaşık ve kurutma makinesi ile TV üreticisi bazı firmaların fiyatların aşağı yönlü çekilmesinde büyük etkisi olan e-ticaret platformlarından çıkmak için başlattığı girişime "dur" denildi.

KABUL EDİLEMEZ

Rekabet Kurumu daha önce beyaz eşya sektörü için aldığı BSH kararına atıfta bulunarak, "Rekabeti ihlal edici durumlarda objektif kriterler keyfiyete göre belirlenemez" uyarısında bulundu. Türkiye'nin önde gelen bir beyaz eşya üreticisinin, e-ticaret sektöründe hakim konumda olan yalnızca 5 e-ticaret firması ile çalışacağını satış noktalarına duyurması düğün sezonu öncesi hem vatandaşta hem de diğer e-ticaret platformlarında şok etkisi yarattı. Rekabet Kurumu, piyasaları speküle ettiği ortaya çıkan 5 zincir marketin sanaldaki benzeri olmaya doğru giden yapıya "dur" dedi ve kararın enflasyonla mücadele döneminde rekabeti ortadan kaldıracağı gerekçeleriyle kabul edilemez olduğu belirtildi. Bu firmaların satıştan çekilmesi halinde buzdolabının fiyatının 7'den 10 bin liraya çıkacağı, her üründe yüzde 50'lere varan artışlar yaşanabileceği tespit edildi. ■ BARIŞ ŞİMŞEK