Çıraklıktan çanta işine girerek fabrika kurdu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde hizmet veren çanta firmasının sahibi Ali Bulduk, çıraklıktan fabrikatörlüğe uzanan başarı öyküsüyle dikkat çekiyor. 45 yıl önce Kemeraltı Çarşısı Kestelli Caddesi'nde küçük bir çanta atölyesinde çırak olarak mesleğe başlayan Ali Bulduk, 1989 yılında kendi markasını yarattı. Türkiye'de okul çantası satışlarının yüzde 5'ini ve THY'nın hasarlı bavul raporlarının da yüzde 5'ini gerçekleştirdiğini belirten Bulduk, taleplere yetişebilmek için şimdi Örnekköy'de fabrika kuruyor.

Bulduk, Yeni Asır'a "Babam, Konya Beyşehir'den İzmir'e gelerek fırınlarda çalışıp evin geçimini sağlarken Gültepe'de 2 odalı bir gecekonduda yaşıyorduk. İmkansızlıklar nedeniyle okuyamadım. Ben de aileme katkı sağlamak için ilkokul yıllarında tatillerde çanta atölyesinde çalıştım. Zor günler geçirdik. Daha sonra Karşıyaka'da kendi markamla çanta ve bavul tamir atölyesi kurup satış mağazamı açtım. Taleplere yetişebilmek için Örnekköy'de kurduğumuz fabrikamızın alt yapısı hazır. Devletimizden bu konuda teşvik bekliyoruz" diye konuştu.

KEMERALTI'NDA YETİŞTİ

Çalışmaya Kestelli Caddesi'ndeki çanta tamir atölyelerinde başladığını anlatan iş adamı Bulduk, "Babam Abdurrahman Bulduk, 1965 yılında İzmir'e gelmiş. Beni eti senin kemiği benim diyerek atölyeye teslim etti. 10 yılın ardından usta oldum. 1989 yılında Karşıyaka Çarşısı'nda şirketimi kurdum. Çanta, bavul tamiratı ve fason imalat yaparak bugünlere geldim. O yıllarda Karşıyaka Spor Kulübü'nün toplarının tamirini yapıyordum. Bu süreçte üretimimiz arttı. Mağazamızda dünyaca ünlü birçok lisanlı çanta markasının satışını yapıyoruz. Özellikle okul çantası konusunda çok iddialıyız. İnternetten de satışlarımız var. Türkiye'nin her yerine çanta göndererek yurt içi pazarda etkin rol oynuyoruz. Oğlum Abdurrahman, 40 yıldır bizimle olan ustabaşı Ali Ermiş ile birlikte 12 kişilik ekibimizle çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

BABAMIN TAVSİYESİYLE

Meslek seçiminde babasının tavsiyesini dinlediğini belirten Ali Bulduk, şunları anlattı: "Babam çantacı olmamı istedi. Onun nasihatını dinleyerek bu mesleğe başladım. 10 yıl çıraklık yapıp mesleğin tüm inceliklerini öğrendim. Bu mesleği dünyaca ünlü Artkıy deri mamullerinin sahibi Rüştü Artkıy'dan ticareti ise Cemal Kurtuluş'tan öğrendim. Ayrıca ustalarım İsmail Hakkı Beyazıt ve Namık Bulut'un bende büyük emeği vardır" dedi.

YILMADAN ÇALIŞARAK BAŞARIYI YAKALAYIN

TALEPLERİ karşılayabilmek için fabrika kuran Ali Bulduk, "Örnekköy'de 850 metrekarelik alanda bir fabrikamız var. Alt yapısı hazır. Devletimizden bu konuda teşvik bekliyoruz. Şu anda gelen talepleri karşılamak için fason atölyelerle çalışıyoruz. Hedefimiz yurt dışına açılıp ihracat yapmak. 45 yıllık tecrübem ve işinde usta olan ekibimizle birlikte bunu da başaracağımızdan eminim. Gençlere tavsiyem; mutlaka bir meslek öğrensinler. Asla yılmadan ve ümitsizliğe kapılmadan çalışmaya devam etsinler. Doğru ve dürüst bir şekilde çalıştıktan sonra mutlaka başarıyı yakalayacaklardır" diye konuştu.

ŞENOL KANTÜRK