Milyonlara 3600 ek gösterge zammı

Milyonlarca kamu çalışanının merakla beklediği, Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu üçüncü toplantısını yarın yapacak. Ardından taslak, teklif haline getirilerek Meclis'e sevk edilecek. Ek göstergenin yükselmesi üç farklı ödeme türünü doğrudan etkileyecek. Memur maaşları, emekli aylıkları ve emekli olurken alınan ikramiyeler artacak. Polis, hemşire, öğretmen, din görevlilerinin yanı sıra diğer kamu görevlilerine ek gösterge konusu bu toplantıda netleşecek. Hemşireler, sağlık bilimi lisansiyerleri de 3600 ek gösterge kapsamına alınacak. Doktorların bordroya tabi maaşları dikkate alınarak mesleği bıraktıktan sonraki maaş kayıpları telafi edilecek şekilde emekli aylıkları da iyileştirilecek.

12 MUTFAK ÇALIŞMASI

EK gösterge düzenlemesine ilişkin 12 mutfak çalışması yapıldı. Memur maaşı, memur emekli aylığı ve ikramiyelerde hesaplama kalemi olan ek gösterge uygulaması kadro, hizmet sınıfı, derecelere göre farklılık gösteriyor. Polis, hemşire, öğretmen, din görevlilerinin yanı sıra ek göstergesi 2200'den düşük olanlar, göstergesi olmayanları da kapsayacak şekilde kapsamlı bir çalışma yapıldı. Hükümet ek gösterge teklifini yarın taraflarla paylaşacak. Dört hizmet kolu esas olacak şekilde kamu avukatları, il müdürleri, müftüleri gibi bazı statü gruplarına yönelik de düzenleme yapılacak. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bugüne kadar 12 mutfak çalışması yapıldığını belirterek, "Şimdi istiyoruz geneli kapsayacak şekilde bir teklif gelsin. Tazminat oranlarından yukarıya 20'şer puan kaldırdığınız zaman direkt emekli ikramiyesi ve emekli maaşına yansıyor" dedi.

SAĞLIKÇILAR İÇİN ÖNEMLİ İYİLEŞTİRME

EK gösterge düzenlemesi kapsamında sağlık çalışanlarına ilişkin de önemli iyileştirmeler yapılacak. Hemşireler, sağlık bilimi lisansiyerleri ek gösterge kapsamına alınacak. Tabip ve tabip dışı personelin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınacak, görev aylıkları bir bordro ile ödenecek. Bu uygulama üniversite hastaneleri için de yaşama geçirilecek. Üçüncü ve son toplantının yarın yapılmasının ardından taslak, teklif haline getirilerek Meclis'e sevk edilecek. Bu yasama döneminde düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.



EMEKLİLERİN İKRAMİYELERİ YÜKSELİYOR

EK gösterge düzenlemesi ile kamu çalışanlarının emekli olduğunda aldığı 200 bin liralık ikramiye 250 bin liraya çıkacak. Göstergelerdeki değişiklik mevcut emeklilerin de durumunu etkileyecek. Mevcut çalışanların maaşlarında ise ek göstergelerdeki farklılıklara göre 100-150 lira arası bir artış hesaplanırken adalet duygusu korunacak.

HAZAL ATEŞ