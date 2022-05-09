Yılın ilk 4 ayında 1 milyona yakın gayrimenkul satıldı

Türkiye'de yılın ilk dört ayında 995 bin 595 gayrimenkul satış işlemi gerçekleştirilerek, 10 milyar 475 milyon 887 bin lira tapu harcı geliri elde edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre geçen ay 287 bin 72 satış işlemi yapılırken, 3 milyar 514 milyon 110 bin 675 lira 13 kuruş tapu harcı geliri sağlandı. Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen işlemlerin 442 bin 375'ini konut, 168 bin 925'ini arsa, 264 bin 746'sını tarla, 47 bin 704'ünü iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmazlar oluşturdu. En çok satış işlemi yapılan il, 134 bin 764 satışla İstanbul oldu. İstanbul'u 68 bin 417 satışla Ankara, 56 bin 796 satışla İzmir takip etti.