‘Alman emekliler, kışı Türkiye’de geçirmeli’

Enerjide önemli ölçüde Rusya'ya bağımlı olan Almanya, çıkış yolu arıyor. Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın yayınladığı rapora göre, Rus doğalgazına bağımlılık yüzde 55'ten yüzde 35'e gerilerken, Berlin yönetimi, Moskova'ya yaptırımlara temkinli yaklaşıyor. Alman Bild gazetesinde ise gelecek kış mevsiminde gaz tasarrufu yapmak için dikkat çeken bir öneri ortaya atıldı. "Enerji tasarrufu için emekliler kışı Türkiye'de geçirmeli" başlıklı haberde, Alman emeklilerin önümüzdeki kış aylarını güneyde geçirmesi gerektiği kaydedildi.

DEVLET DESTEKLESİN

Öneri, seyahat acenteleri derneği VUSR Başkanı Marija Linnhoff'tan geldi. Linnhoff, Alman devletinin, Mallorca, Tunus veya Türkiye'ye uzun vadeli seyahatler için 500 euroluk destekte bulunması gerektiğini savundu. Haberde, "Bu, endüstrinin gazını kurtarır ve emeklilerin tatil yerlerini destekler." denildi. Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nden Ralf Stegner, "Bu, çılgınca bir fikir. Enerji politikası sorunlarımızın çözümüne bir katkı değil." ifadesini kullanırken, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Ekonomi Bakanı Andreas Pinkwart da görüşe karşı çıktı.

Pinkwart, "Almanya'yı kışın çok fazla insan terk ederse, bu satın alma gücüne mal olabilir." uyarısında bulundu. "Teklif; rekor borç, özel fonlar ve enflasyonla ilgili ek harcamalara ilave olarak en az 10 milyar euroya mal olur." diyen Almanya Hristiyan Demokrat Birliği'nden Jana Schimke, bunun "ölçülebilir" olmadığını sözlerine ekledi. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rusya'dan fosil yakıt alımını azaltma ve enerji tedariklerini çeşitlendirme noktasında çaba harcadıklarını söylemişti.