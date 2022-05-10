CHP’de kadın başkandan hemcinsine: İstifa et / KULAĞIMA GELENLER

CHP Bayraklı'da geçtiğimiz haftalardaki olağanüstü kongre ile ilçe başkanlığına seçilen Didem Gültekin, hızlı başladı. Önce ilçe başkanlığından düşürülen Pınar Susmuş döneminde göreve gelen İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tolga Perişan'ın yönetimi, 6 ilçe yöneticisinin istifa etmesi nedeniyle düşürüldü. Üstelik istifa eden 6 ismin 5'inin belediye personeli olması dikkat çekti.

Didem Gültekin, şimdi de Susmuş döneminde göreve gelen İlçe Kadın Kolları Başkanı Suna Karabağ'ı çağırmış, "İstifa et, yoksa seni görevden alırız" demiş.... Bakalım belediyede çalışırken istifa edip ilçe başkanlığına aday olan Gültekin'in ilçe örgütünü dizayn çalışmasının sonu nereye varacak.

ERHAN GÜLENÇ