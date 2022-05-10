Kalyon Holding’den ’sürdürülebilirlik’ vurgusu! Yeşil enerji devriminde öncü olacak

Kalyon Holding, hem dünyada hem de Türkiye'de ilkleri oluşturan bir çok dev projeyi hayata geçirdi. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu 'Sürdürülebilirlik' vurgusu yaparak, yenilenebilir enerjinin önemine dikkat çekti.

KALYON HOLDİNG HEM TÜRKİYE'DE HEM DE DÜNYADA BİR ÇOK PROJEDE ÖNCÜ OLDU

Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali olan Karapınar GES, dünyada daha önce benzeri olmayan Metrobüs projesi, yine dünyada bir ilk olan KKTC Askılı Sistem Deniz Geçişi İsale Hattı projesi, Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi, Azerbaycan'dan Türkiye ve Avrupa'ya doğalgaz taşıyacak TANAP projesi bunlardan sadece bazıları...

Dünyanın en büyüklerinden biri olan İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en büyük gelişmiş biyolojik atıksu arıtma tesisi, dünyanın en geniş tünelleri olma özelliğini taşıyan Kuzey Marmara Otoyolu'nun 4 şeritli tünelleri de Kalyon Holding'in vizyoner başarısını katladı.

CEMAL KALYONCU: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNCELİĞİMİZ

Forbes Middle East Türkiye özel sayısına konuşan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu "Sürdürülebilirlik birinci önceliğimiz. Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesi en fazla olan şirketi olmayı amaçlıyoruz." diyerek odak noktalarının ülke, insan ve çevre için en iyisini yapmak olduğunu vurguladı.

KALYON PV TÜRÜNÜN TEK ÖRNEĞİ

Cemal Kalyoncu Ankara'da, türünün tek örneği olan tam entegre bir güneş paneli üretim fabrikası, Kalyon PV'yi kurduklarını anımsatarak, "Kalyon PV; ingot, wafer, hücre ve panel gibi güneş paneli üretiminin tüm aşamalarının tek çatı altında toplanmasını sağlayan AR-GE'ye dayalı, tam entegre bir üretim sürecine sahip. Yıllık olarak 1.000 MW yüksek verimli güneş paneli üretebiliyor" dedi.

Dünyanın geleceğini güneşte gördüklerini ifade eden Kalyoncu, "Teknoloji ve inovasyona yaptığımız yatırımlarla geleceğin iş modellerini hayata geçirdik. Daha verimli panellere sahip olmak istiyoruz ve güneşten gezegenimize de maksimum etkiyi almayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

KARAPINAR GES AVRUPA'NIN EN BÜYÜK GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ

Kalyoncu, "Konya Karapınar'da yaklaşık 1 milyar dolara bir güneş enerjisi santrali kurduk. Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, 1.856 hektarlık alanda, 3.5 milyon güneş paneli ve 1.356 MW enerji kapasitesi ile Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise en büyük enerji santrallerinden biri konumunda" diye konuştu.

Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin 2022 yılı sonunda tamamlandığında Türkiye'de yaklaşık 2 milyon haneye yeşil elektrik sağlayacağına dikkat çeken Cemal Kalyoncu, "Aynı anda yılda 1,5 milyon ton karbon salınımını önleyecek ve Türkiye'nin güneş enerjisi üretimini %20 oranında artıracak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kalkınması için en önemli yatırımın eğitim, çevre ve kültür olduğuna inanan Kalyon Holding, aralarında kültür sanat merkezinin de yer aldığı Kalyon Kültür, 1998'de Erdem Koleji ve 2008'de Hasan Kalyoncu Üniversitesi gibi birçok sosyal sorumluluk projesine de imza attı. Kalyon Holding'in Kalyon Kültür adında bir kültür sanat merkezi de mevcut olduğunu belirten Kalyoncu, "1998 yılında kurduğumuz Erdem Koleji ve 2008 yılında kurulan Hasan Kalyoncu Üniversitesi başta olmak üzere birçok sosyal sorumluluk projesine imza atmış durumdayız" dedi.

"HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÜLKENİN EN İYİ 10 VAKIF ÜNİVERSİTESİ'NDEN BİRİ"

Cemal Kalyoncu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile ilgili, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi bölgenin ilk vakıf üniversitesi olarak Gaziantep'te kuruldu ve şu anda ülkenin en iyi 10 vakıf üniversitesinden biri. Bu, elde ettiğimiz en önemli başarılardan biri" ifadelerini kullandı.

Forbes Middle East, jeopolitik konumu ile öne çıkan Türkiye'nin, yenilenebilir enerji ve gelecek için sürdürülebilir kalkınma konusunda örnek teşkil eden bir dünya merkezi haline geldiğine dikkat çekerek, 2023'de 100. yılını kutlayacak ülkede Kalyon Holding gibi birçok vizyoner şirketlerin yer aldığına değindi.