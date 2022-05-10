Klima ihracatında Manisa ve İzmir ilk 4’te

Türkiye iklimlendirme sanayisi, bu yılın ilk 4 ayında 182 ülkeye 2 milyar 249 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışa tekabül etti. İklimlendirme ürünlerinde geçen ay gerçekleştirilen dış satım ise 2021'in aynı dönemine göre yüzde 13,6 artarak 637 milyon 271 bin dolar oldu. Sektörün 4 aylık dönemde en çok ihracat yaptığı ülke, 240 milyon dolarla Almanya oldu. Bu dönemde en çok ihracat 853 milyon dolarla İstanbul'dan yapılırken, ikinci sırada 265 milyon dolarla Manisa, dördüncü sırada 180 milyon dolarla İzmir yer aldı.

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