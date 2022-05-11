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Haberler Ekonomi ‘AYESOB’daki aile saltanatı sona erecek’

‘AYESOB’daki aile saltanatı sona erecek’

11.5.2022

‘AYESOB’daki aile saltanatı sona erecek’
AYDIN'DA kızlarına yaptığı torpillerle Birliği aile kurumuna dönüştürdüğü, esnafın parasıyla lüks otellerde toplantılar yaptığı belirtilen Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Çetindoğan'ın saltanatı tehlikeye girdi. AYESOB'a başkan adayı olan Aydın Demirciler Odası Başkanı Muhammet Ali Künkcü, birlikteki saltanata son vereceğini söyledi. AYESOB'un eski başkanı Hulusi Akşit'in zimmet davasında 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasının kesinleşmesinin ardından Birliğin koltuğunu devralan Çetindoğan, toplantıları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Antalya'daki lüks otellerde yapması ve son olarak kızlarına yaptığı torpillerle gündeme geldi. ■ KAZIM YÖRÜKCE
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