Dar gelirliler için 150 bin konut daha inşa ediliyor

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, düşük gelir grubundaki vatandaşların ev sahibi yapılmasını sağlamak amacıyla TOKİ'ye 30 milyar liralık daha finansman verileceğini açıklarken, bu kapsamda dar gelirli aileler için 81 ilde 150 bin sosyal konut daha inşa edilecek. Başkan Erdoğan'ın yeni kampanyanın detaylarını Haziran ayı içerisinde açıklaması beklenirken, ev sahibi olmayan dar gelirliler için konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli olarak satılacak. Evlerin fiyatları 400 bin TL bandında olacak. Konutlardan yararlanmak isteyen vatandaşın hane halkı geliri net 10 bin TL'den fazla olmayacak. Bu rakam İstanbul için 11 bin 500 TL olarak uygulanacak. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından vatandaşların konut alımlarını teşvik etmek için faizlerin düşürüldüğü müjdesini verirken, bir diğer müjdeyi de dar gelirli aileler için verdi.

TC VATANDAŞI OLACAK

ALT gelir grubu için üretilecek konutlara başvurabilmek için mevcutta T.C. vatandaşı olunması, projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olunması, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olunması gerekiyor. Projeye başvuracakların yine TOKİ'den konut satın almamış olması ve konut kredisi kullanmamış olması (Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kategorisi hariç) şartı aranıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her bir vatandaşımızı ev sahibi yapana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu kapsamda TOKİ eliyle düşük fiyatlı ve uygun ödeme koşullarıyla üreteceğimiz sosyal konutları milletimize sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.■ BARIŞ ŞİMŞEK