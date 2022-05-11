Ege İhracatçı Birlikleri AB’ye satışları artırdı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), yılın ilk çeyreğinde 198 farklı ihraç pazarına ulaşarak, 126 ülke ve bölgeye ihracatını yükseltti. 2022 yılının Ocak- Nisan döneminde ihracatını yüzde 27 artırarak 6 milyar 205 milyon doları Türkiye'ye kazandıran EİB, son bir yıllık dönemde yüzde 27 ilerlemeyle ihracatını 17 milyar 629 milyon dolara taşıdı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "2022 yılı Ocak-Nisan döneminde ihracat gerçekleştirdiğimiz 198 ülke ve bölgeden 126'sıne ihracatımızı artırdık. Avrupa Birliği'ne ihracatımız 2022'nin ilk dört ayında yüzde 28 artışla 2 milyar 950 milyon dolarlık hacme ulaştı. 26 AB ülkesine ihracatımız artarken, EİB'in toplam ihracatında AB'nin payı yüzde 47, Avrupa'daki payı yüzde 54 oldu" diye konuştu.

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