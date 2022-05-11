Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Hindistan’da

2021 yılında ihracatta 3 milyar dolar barajını aşan Türk taze meyve sebze sektörü Hindistan'ı radarına aldı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Taze Kiraz, Üzüm ve Nar Ürünlerinde Hedef Pazarlar URGE Projemiz kapsamında Hindistan'a ticaret heyeti gerçekleştiriyoruz. Yeni Delhi'de Hintli ithalatçılarla çok verimli geçen 200'den fazla iş görüşmesi yaptık ve Asya'nın en büyüğü AZADPUR Hali'nde firmaları ziyaret ettik. Mumbai'de de görüşmeler yapacağız" dedi. Türkiye'den Hindistan'a taze meyve sebze ihracatının 2021'de 31'den 69 milyon dolara çıktığını aktaran Başkan Uçak, "2022'de 100 milyon doları aşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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