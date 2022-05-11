Fırsatçılık yapılmamalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ilk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşlara düşük faizli kredi sağlanacağı açıklamasının hemen ardından bazı fırsatçılar, konut fiyatlarına büyük oranda zam yaptı. "İlk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon TL değere sahip birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz." diyen Başkan Erdoğan, "Konut değeri 2 milyon lira ile sınırlı bu paket aylık 0,89 faizli konut kredisi içeriyor." ifadelerine yer verdi. Başkan Erdoğan'ın bu açıklamasından bir saat bile geçmeden fırsatçılar, konut fiyatlarına zam yaptı. Bir ilan sahibinin, satışa sunduğu konutun fiyatını tam 200 bin lira artırdığı görüldü.

İZMİR'DE YÜZDE 20 ARTTI

Destek paketinin açıklandığı günün akşamında ev fiyatlarının en az yüzde 20 oranında artırıldığını belirten İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, "Ev sahipleri ya fiyat yükseltti, ya satıştan vazgeçti. Tapuya gitmek üzere olduğumuz işler bozuldu. Yeni fiyatlamalar yapıldı. 2+1, küçücük evler bile 1 milyon lira oldu" dedi. 27 Mart'ta 850 bin lira istenen bir konutun, 18 Nisan'da 1 milyon 50 bin liraya çıktığını, paketin açıklanmasıyla aynı konutun 1 milyon 250 bin lira fiyatla satışa sunulduğunu anlatan Başkan Güleroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "840 bin liralık bir konut, 14 Mart'ta 935 bin lira olmuş. Açıklamadan sonra aynı konutun fiyatı, 990 bin liraya çıkmış. 19 Nisan'da 1 milyon 450 bin liraya satışa sunulan bir konut, 9 Mayıs akşamı 1 milyon 650 bin lira olmuş. Çok sayıda mal sahibi, konutunu satıştan çekti. Dövizin bozulmasıyla, gayrimenkul alıyorsan, yüzde 0,89 faizle kredi kullanma imkanı veriyor. Bu çok güzel bir oran. Ancak 2 milyon liralık kredinin geri ödemesini kim yapabilir? Ayda 28 bin lira yapıyor çünkü. Şu anda piyasada 1+1 evler, en düşük 600 bin liradan satılıyor. 2+1 ve 3+1 evler, 1 milyon liradan başlıyor. 2 milyona, hatta 2,5 milyon liraya kadar gidiyor."

Gamador İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karaarslan ise ilk konut alanlara özel faiz indirimi kampanyasına tüm projeleriyle katılacaklarını belirterek, "Satışları canlandırmak ve vatandaşın konuta erişimini sağlamak adına 2 milyon cüzi rakamlarla aşan fiyatlarda indirim yapılmalı." ifadesini kullandı. Benzer kampanyaların devam etmesi, sektöre olan inancın pekiştirilmesi ve gayrimenkul piyasasının tüm paydaşlarında güven ortamı oluşturulması için el birliğiyle çalışılması gerektiğini anlatan Karaarslan, "Öte yandan bu paketler suistimal edilmemeli. Bu tür kampanyaların ardından firmalarımız fiyat artışı yapmamalı."çağrısında bulundu.

KIM NE KADAR ÖDEYECEK?

İLK Evim Konut Finansman Pakteti'nde 0.99 faizli 100 bin liralık kredinin aylık taksidi 1.427 lira. Toplam geri ödeme tutarı ise 171.240 TL. Aynı şekilde 2 milyon liralık 0.99 faizli kredinin aylık taksidi 28.555 TL. Toplam geri ödeme tutarı ise 3.426.600 TL. Genişletilmiş Konut Finansman Paketi'nde 0.89 faizli 1 milyon liralık kredinin aylık taksidi 13.594 TL. Toplam ödeme tutarı ise 1.631.280 TL.

DETAYLAR BELLI OLDU

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuta 3 destek paketinin ayrıntılarını paylaştı. Nebati, "Vatandaşlarımızı konut sektöründeki dalgalanmadan azami ölçüde koruyarak ev sahibi yapmayı ve inşaat halindeki projelerin hızla tamamlanmasını amaçlıyoruz" dedi. Destek paketiyle ilk konutunu alanın uygun maliyetle kredi imkânına erişimi, Liralaşma Stratejisi'nin desteklenmesi, tamamlanmayan inşatların bitirilerek konut arzının artırılması, firmaların fiyatları sabit tutması hedefleniyor.

İLK Evim Konut Finansman Paketi ile kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlara yönelik olarak, birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0.99 faizli konut kredisi sağlanacak. Kamu bankaları konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022'den önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının yahut hurda altının Merkez Bankasına satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0.89 faizli konut kredisi kullandıracak. ■ HAZAL ATEŞ