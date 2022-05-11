KÖI projelerinde zarar iddialarına yalanlama

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Kamu Özel İş Birliği (KÖİ) projelerinin devleti zarara uğrattığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetede CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın açıklamasına dayandırılarak yayımlanan "8 garantili projede akıl almaz zarar" haberindeki bilgilerin asılsız olduğu belirtildi.

Haberde yer alan "milletin cebinden 37,5 milyar dolar daha fazla çıkacağı" ifadesinin gerçeği yansıtmadığına işaret edilerek, çok yüksek garanti bedelleri ödendiği iddiasının da hakikat dışı olduğu kaydedildi. Haberde atıf yapılan projelerin işletme yılları boyunca bahsedilen iş ve işlemler için belirlenen yaklaşık maliyetlerin 4 milyar 173 milyon 586 bin 995 dolar altında bedelle kamuya kazandırıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Verdikleri rakamlar eksik, Sayıştay raporuna dayandırmaları tam bir fiyasko. "