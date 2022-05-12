Hem konut hem kira fiyatları düşecek

Pandemi sürecinde maliyetlerin de artmasıyla birlikte durma noktasına gelen inşaat sektörü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Konut Finansmanı Projesi sayesinde yeniden canlanmaya başladı. Açıklanan proje, Türkiye genelinde hem konut hem de kira fiyatlarını düşürecek. İlk defa ev sahibi olmak isteyenler için de adeta bir can suyu niteliğinde olan proje, inşaat sektörünü de hareketlendirecek. Sadece ev sahibi olmak isteyenler değil aynı zamanda müteahhitler de devletin sunduğu kredi imkanlarından yararlanabilecek. İzmir'de sıfır konut fiyatlarının en yüksek olduğu ilçelerin başında gelen Karşıyaka ve Buca'da 2.5 -3 milyon liraya satılan sıfır dairelerin fiyatlarında da düşme bekleniyor.

İŞTE CAZİP BÖLGELER

2 artı 1 sıfır dairelerin fiyatlarının en az 1.5 milyon, 3 artı 1 sıfır dairelerin fiyatlarının ise en az 2.5-3 milyon lira civarında olduğu Karşıyaka ve Buca'da devletin müteahhitlere sağladığı imkanlarla artan girdi maliyetleri düşecek. Yaşanan rahatlama konut fiyatlarına da yansıyacak. Karşıyaka Müteahhitler ve İşadamları Derneği Başkanı Ahmet Akyüz, "Daha önce inşaat metrekare maliyeti 7-8 bin lira civarındaydı. Bu nedenle de konut üretimi ciddi oranlarda düşmüştü. Ancak Konut Finansman Projesiyle inşaat sektörü rahatlayacak. Bu durum konut fiyatlarında düşmeye neden olabilir. Konut almak isteyenlere de önemli bir fırsat sunacak projeyi destekliyoruz" dedi.

TURİZM BÖLGELERİNDE

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu ise "Açıklanan paket, inşaat ve emlak sektörünü canlandıracak. Ayrıca tedarikçi firma ve iş kollarında da hareketlenme olacak, piyasalarda çarklar daha hızlı dönecek" diye konuştu. Bu arada sektör temsilcileri, paketin Bodrum, Kuşadası, Urla ve Çeşme gibi Ege'nin turizm merkezlerine belirgin bir yansıması olmayacağını belirterek, "Bu bölgeler turizmin yoğun yaşandığı, yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği bölgeler. Bu nedenle diğerlerinden ayrı değerlendirilmeli" görüşünü dile getirdi.

TOLGA TEKİN



AYDIN/ INSAAT SEKTÖRÜ, FAİZ İNDİRİMİNDEN MEMNUN

MÜTEAHHİTLER konut kredisi faizlerindeki indirimleri memnuniyetle karşıladı. Yeni konut paketi olumlu karşılanırken, Aydın Seramik İnşaat ortaklarından Abdullah Helvacı, konut kredisi faizlerinin indirilmesinin sektöre hareketlilik sağlayacağını belirtti. Helvacı, "Müteahhitlerin beklentisi karşılık buldu. Hem sektördeki firmalar hem de ev sahibi olmak isteyenler için bulunmaz bir nimet olduğunu söyleyebilirim. Bu paket konut sektörüne olumlu yansıyacaktır. Aydın'da konut üretimindeki sıkıntının aşılması için ilk kıvılcım olduğunu düşünüyorum. Son gelişmelerle birlikte firmamızın il merkezinde ürettiği konutlara rağbetin arttığını gördük" dedi. Kaya İnşaat Genel Müdürü Ahmet Kaya, "Paket, olumlu. Aydın'da konutlara ciddi rağbet var" diye konuştu.

DENİZLİ/ CANSUYU OLDU

DENİZLİ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, yüzde 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi müjdesinin sektördeki firmalar ve vatandaşlar için cansuyu niteliğinde olduğunu söyledi. Denizli'de yeni kredi paketi sonrası vatandaşların emlak ofislerinin kapılarını çalmaya başladığı belirtildi. Erbeği, "Sayın Cumhurbaşkanımız sağolsun. Öncelikle teşekkür ederim bu konuda kendilerine. Desteklerin piyasayı canlandıracağını düşünüyorum" dedi. Denizli Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Aslan ise, " İyi niyetle yapılan doğru bir hamle. Ancak uygulama safhasında aksaklıklar olmamalı" görüşünü dile getirdi.

MANİSA/ EV ALMAK İSTEYENLER İÇİN BÜYÜK BİR AVANTAJ

MANİSA'DA sektör temsilcileri konut kredisi paketlerinin önemli bir fırsat olduğunu belirterek, ev almayı isteyenlere büyük avantajlar sunulduğunu ifade etti. Kentte özellikle Yunusemre ilçesinde Karaali, Güzelyurt, Muradiye ile birlikte Saruhanlı ilçesinde inşaat ve emlak alanında hareketlilik yaşanacağı bildirildi. Manisa Girişimci İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Aslan Yılmaz, projenin sektöre can suyu olacağını söyledi. Yılmaz, "Ev almayı planlayanlar için büyük bir avantaj. Çünkü yüzde 0,99 faisli kredi çok uygun. Konuta talebin artmasını bekliyoruz" dedi. Aksan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve Vitra Bölge Bayii Müteahhit Abdullah Taşkan da paketin olumlu etkilerinin görüleceğini söyledi.