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Haberler Ekonomi Kemalpaşa AGRO turizmle gelişmeli

Kemalpaşa AGRO turizmle gelişmeli

12.5.2022

Kemalpaşa AGRO turizmle gelişmeli
Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİ- AD) Yönetim Kurulu üyeleri, İzmir'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Can Günel, "Bugünden sonra bölgenin özellikle altını çizdiğimiz sanayi vasfıyla değil özellikle AGRO turizmle kalkınması gerektiğini savunuyoruz" dedi. Lojistik Köy ile birlikte İzmir'in en büyük sanayi bölgesi olacaklarını belirten Günel, Kemalpaşa'ya AGRO turizm ile değer katmak için çabaladıklarını belirtti. Günel, "İzmir'e gelen turistler Kemalpaşa'ya gelip kiraz hasadını görmeli. Hasat şenliklerinin, butik otellerin geliştirilmesiyle AGRO turizmin Kemalpaşa'ya ciddi değer katacağını düşünüyoruz. Nasıl Şirince bu değeri kullanıyorsa Kemalpaşa'da yapabilir" dedi. ■ MERT ALPDÜNDAR
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