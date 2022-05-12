Koruma altındaki 1121 gence kamuda istihdam

DEVLET korumasında yetişen 1121 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının açıklamasına göre gençler, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim durumlarına uygun kadrolarda istihdam edilecek. Bu kapsamda tercih işlemlerini 27 Nisan'da tamamlayan hak sahibi 1121 gencin ataması, 17 Mayıs'ta noter huzurunda, tercihleri doğrultusunda ilgili kadrolara yapılacak. Bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş toplam 57 bin 528 kişinin kamuda istihdamı sağlandı. Bakanlıkça bu kapsamda yılda üç kez atama yapılıyor.

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