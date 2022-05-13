AYDEM gelirini 3 kat artırdı

Türkiye'nin yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji, 2022 yılı ilk çeyrek konsolide finansal raporunu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı. Ortalama yağış seviyelerine tekrar dönülmesi ve döviz bazlı kazanımların etkisiyle şirketin FAVÖK'ü, geçen yılın aynı dönemine göre 3 katın üzerinde artışla 721 Milyon TL'ye ulaştı.

İVME SAĞLANACAK

Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha, "İlk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine oranla 3 katı gibi yüksek bir artış kaydederek 849 Milyon TL gelir elde ettik. Katma değer odaklı yatırımlarımızın etkisiyle toplam aktiflerimiz, bir önceki yılın ilk çeyreğine göre yüzde 83 oranında artarak 23,1 Milyar TL'ye, öz kaynaklarımız ise yüzde 74 oranında yükselerek 9,4 Milyar TL'ye ulaştı. Etkin portföy yönetimimiz ve santrallerimizin yüksek emreamadelik seviyesi sayesinde FAVÖK'ümüz ilk çeyrekte 721 Milyon TL olarak gerçekleşirken, yağışların üretimlerimiz üzerindeki olumlu etkisi ve piyasa takas fiyatındaki artış sonucu, dönemi 308 Milyon TL kâr ile kapattık. İlk çeyrek sonu itibarıyla dolar cinsinden yapılan hesaplama sonucu, net finansal borcumuzun yıllık FAVÖK'ümüze oranını da 4,9 seviyesinde gerçekleştirdik. 2022 yılı ilk çeyreğindeki hızlı yükselişimizin gelecek finansal performansımıza olumlu yansıyarak, önemli bir ivme sağlayacağını öngörüyoruz. Hibrit GES ve kapasite artışı yatırımlarımızı hayata geçirmenin yanı sıra yakından takip ettiğimiz yenilenebilir enerji fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirerek, bu yükselişimizi devam ettirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu

GURUR DUYUYORUZ

Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha, "Türkiye'nin yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan üretim yapan en büyük şirketi Aydem olarak ülkemizin enerjide dışa bağımlılığının ve cari açığın azalmasına katkı sağlayan yenilenebilir enerji sektörünün en güçlü ve istikrarlı oyuncularından biri olmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.