Bilim, kültür ve sanat bu merkezde

Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, 2022 yılında da birbirinden özel organizasyonlara imza atıyor. Türkiye'nin önde gelen ve sevilen bilim insanı, yazar, tarihçi ve sanatçı gibi değerli isimlerin Denizlililerle buluştuğu "Büyükşehir İle Kültür Buluşmaları" programlarının yanı sıra ramazan etkinliklerine de ev sahipliği yapan kongre merkezi her gün binlerce vatandaşı ağırlıyor.

VATANDAŞIMIZIN DESTEĞİYLE

Büyükşehir Belediyesinin bu yıl düzenlediği, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Alişan Kapaklıkaya, Hayati İnanç, Orhan Hakalmaz, Devlet Tiyatroları, Nevra Serezli, Mahşer-i Cümbüş gibi birbirinden değerli akademisyen ve sanatçıların sahne aldığı kongre merkezi rekor izleyici sayılarına ulaştı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, pandemi etkisinin azalmasıyla birlikte kongre ve kültür merkezinde eğitim, kültür ve sanat etkinliklerini daha da artırdıklarını belirterek, "Şehrimizde daha önce 300-500 kişilik salonlarımız vardı, binlerce kişinin aynı anda katıldığı programlar yapamıyorduk. Şimdi çok şükür Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezimizdeki devasa salonlarımızda dilediğimiz etkinliğimizi yapabiliyoruz. Bunu birlikte başardık. Vatandaşlarımızın desteği olmasaydı bunu başarmamız mümkün değildi. İnşallah daha güzel işler yapmaya birlikte devam edeceğiz" diye konuştu.

DOPDOLU PROGRAMLAR

500, 1000 ve 2000 kişilik salonları, nikah salonları, atölyeleri, seminer salonları ve 100 kişilik planetaryumu (gezegen evi) bulunan kongre merkezi tiyatrodan, konsere, sergiden panele ev sahipliği yaptığı programlarla Denizli'de bilim, kültür ve sanat etkinliklerinin merkezi oldu.