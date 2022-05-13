Çin Seddi’ni aştı Pekin’e ulaştı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Denizli'nin "Büyükşehir" statüsüne kavuşmasının ardından kent genelinde yaptığı altyapı yatırımları ile göz doldurdu. Bu kapsamda 2014 yılında kurulan Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, bugüne kadar kent genelinde 4 bin 250 km içme suyu, 2 bin 250 km kanalizasyon hattı, 500 km yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 7 bin kilometrelik altyapı hattını hizmete aldı.

REKOR YATIRIMLAR

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir DESKİ'nin söz konusu altyapı yatırımlarıyla eşine az rastlanır bir rekora imza attığını söyledi. İçerisinden arabaların dahi geçebileceği büyüklükte hatlar inşa ettiklerini kaydeden Başkan Zolan, "2014 yılından itibaren yaptığımız altyapı hatlarımızın toplam uzunluğu Denizli'den Çin Seddi'ni de aşarak Pekin'e ulaştı. Biz bugüne kadar günlük işlerle uğraşmadık, köklü ve kalıcı işlerle milletimize hizmet ettik, etmeye de devam edeceğiz. Çok şükür vatandaşlarımız da bizlere güvendi, her zaman destekledi. Bu yatırımlarımız inşallah torunlarımızın torunlarına hizmet edecek" dedi.

SAGLIKLI IÇME SUYU

Vatandaşların daha sağlıklı ve yeterli içme suyu ihtiyacını karşılamak ve kentin modern bir altyapıya kavuşması için büyük çaba gösteren Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ bu süreçte içerisinden araba geçen büyüklükte yaptığı devasa altyapı yatırımlarıyla da dikkat çekti.