DTO’DAN İspanya çıkarması

DTO üyeleri Barselona'daki Uluslararası Gıda Fuarı'na katıldı. Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası üyeleriyle iş birliği toplantısı düzenledi. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, "Üyelerimizin uluslararası rekabette yer alabilmeleri, yeniliklerden, hizmet ve ürünler ile teknolojideki son gelişmelerden haberdar olabilmeleri için yurt içi ve yurt dışı fuarlara, ilgili sektörlerimizden geniş heyetlerle çıkarma yapmaya devam ediyoruz" dedi.

KRAL ZİYARET ETTİ

DTO'nun 5., 6., 12. ve 22. Meslek Komitelerinde yer alan 29 üyesi, Alimentaria Barcelona 2022 Uluslararası Gıda Fuarı'na katıldı. Heyet ayrıca, Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası üyeleriyle de iş birliği toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya, Türkiye'nin Barselona Ticaret Ateşeleri Mehmet Örnek ile Nurdan Çamlıbel Aydın ve Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası'nı temsilen gelen Font Yıldız Uluslararası Hukuki Danışmanlık Ofisi'nden Yusuf Demirbilek de katıldı. T.C. Barselona Başkonsolosu Selen Evcit ile Türkiye'nin Barselona Ticaret Ateşesi Mehmet Örnek, bu sene Türkiye'nin onur konuğu olduğu 23. Alimentaria Barcelona 2022 Uluslararası Gıda Fuarı'nda DTO heyetine eşlik ederek, gıda sektörü ve fuarda yer alan Türk firmaları hakkında bilgi verdi.

Denizli Ticaret Odası heyetinin başında yer alan gıda sektöründe faaliyet gösteren DTO Başkan Vekili Hasan Aracı da Denizli, Denizli Ticaret Odası ve faaliyetleri hakkında Başkonsolos Evcit ile Barselona Ticaret Ateşesi Örnek'i ayrıntılı bilgilendirdi. Başkan Uğur Erdoğan, verimli bir organizasyonu daha geride bıraktıklarını belirtti. Korona virüs salgının ardından bu yıl ilk kez düzenlenen fuar, Barselona'da 4 yıl sonra tekrar ziyaretçilerine kapılarını açarak kıtaları aynı mekânda buluşturdu. İspanya Kralı 6. Felipe, açılışını gerçekleştirdiği fuarda Türk firmalarının stantlarını gezdi.