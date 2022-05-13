Dünya 2’ncisi Büyükşehir

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, WWF'nin düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda "Su Yönetimi ve İklim Değişikliği" projeleriyle Paris, Los Angeles ve Mexico City gibi kentleri geride bırakarak Dünya 2'ncisi olmanın gururunu yaşadı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) geçen nisan ayında düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda "Su Yönetimi ve İklim Değişikliği" projeleriyle Dünya 2'ncisi oldu.

GURURUNU YAŞADI

ŞEHİRLERİN iklim değişikliğine olan farkındalıklarını artırmayı ve iklim değişikliği ile mücadele faaliyetlerini öne çıkarmayı hedefleyen Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda ilk olarak Türkiye Şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, daha sonra tarihi bir başarıya daha imza attı, 27 ülkedeki 54 kent arasından Dünya 2'ncisi olmanın gururunu yaşadı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye'de İklim Değişikliği Eylem Planını hazırlayan 3. büyükşehir olduklarına dikkati çekerek 2030 itibariyle Denizli'deki sera gazı salımında yüzde 21 azaltım hedeflediklerini söyledi.

BERABER BAŞARDIK

KATI atık bertaraf ve atık su arıtma tesisleri, katı atık aktarma istasyonları, yenilenebilir enerji kaynakları, akıllı şehir uygulamaları, ulaşım yatırımları ve içme suyu sisteminin tek bir merkezden kontrol edildiği SCADA sisteminin yanında binlerce kilometrelik altyapı hatlarıyla su ve çevrenin korunmasına yönelik sayısız yatırım yaptıklarını kaydeden Başkan Zolan, "Çevre ile ilgili hassasiyetimizi en üst seviyede göstererek yolumuza devam ediyoruz. Bunu hep beraber başardık, bu gurur hepimizin" diye konuştu.