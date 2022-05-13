Güney’de yatırım rüzgarı sürüyor

Yatırımlarla ilçeyi adeta şantiyeye çeviren Güney Belediye Başkanı Halil Ayhan, sağlıklı nesillerin yetişmesi amacıyla gençliğin geleceğine yönelik, hem zihinsel hem de fiziksel gelişimi destekleyen projeleri hayata geçirmek için önemli çalışmalara imza atıyor. Güney Belediyesi, "Herkes için spor" anlayışı çerçevesinde sporu tabana yayarak düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması, spor kültürünün oluşturulması, yetenekli çocuk ve gençlerin tespit edilerek milli sporcu olarak yetiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.

HAVUZ HİZMETE GİRDİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto Teşkilatı ile Mart 2021'de yapılan proje ve anlaşmalar sonrası, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla Güney'de artık birçok spor tesisinin mevcut olduğunu anlatan Güney Belediye Başkanı Halil Ayhan, "Yatırımlar ile inşallah Güney'i şaha kaldırmanın, yeni bir miladın akdini gerçekleştireceğiz. Gençlerimizi her alanda, gerek sporda gerek bilimde, gerek sanatta, edebiyatta her alanda desteklemeye devam edeceğiz. 7/24 spor felsefemiz ile kadınların gençlerin tüm spor salonlarını kullanımına açtık. İlçemiz yeni mahallesinde inşaatına başladığımız 3 bin metrekare kapalı alana sahip, kapalı spor salonunu 2022 yılında hizmete açıp, okullarımız ile sporsever halkımızı spor branşları ile buluşturacağız.

Aynı zamanda Aydoğdu mahallemizde, mahalle meydanına inşa ettiğimiz halı sahamız da çalışmalar bitmiş olup, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Çünkü biz gençlerimiz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık, bundan sonra da kaçınmayacağız. 2020 yılında inşaatına başlayıp 2021 yılında hizmete aldığımız 1200 metrekarelik bay bayan çocuk kapalı yüzme havuzumuzu halkımızın hizmetine sunduk. İlçemizde yaşayan herkesin yüzme öğrenmesine olanak sağladık" dedi. Ayhan, tesis sayısının artmasıyla; spor kültürü gelişmiş, düzenli spor yapma alışkanlığı kazanmış sağlıklı bir toplum oluşturmak istediklerini sözlerine ekledi. TOKİ ile toplu konut hamlesini başlatan Güney Belediyesi, 118 konut inşaatı ve altyapı çevre düzenlemesi yapım işini 12 Aralık 2020 tarihinde başlattı.

TOKİ'DE SONA GELİNDİ

365 gün yapım süresi içerisinde tamamlanması planlanan toplu konut çalışmalarda sona gelindi. İnşaatalar tamamlandı. Çevre düzenlemeleri yapılmaya devam ediyor. "Önümüzdeki birkaç ay içerisinde konut teslimleri yapılacak" diyen Başkan Ayhan, ilçenin çehresini değiştirecek projenin hak sahiplerine hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Ayhan, yapılan TOKİ konutlarında boş kalan evlerin yakın zamanda eskisi gibi kuralı sistem olarak yeniden satışa sunulacağını bildirdi.

TEKNE GEZİNTİSİ

GÜNEY Belediye Başkanı Halil Ayhan, "13 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde ve 40 kişi kapasiteli 'Menderes 1' isimli tekneyi Cindere Baraj Göletinin serin sularına indermek nasip oldu. Güney Belediyesi olarak bir ilke daha imza attık. İlçemizin ve Güney Şelalemizin güzelliklerini tekne seyahatimiz ile tanıtmaya devam ediyoruz" dedi.

TARIMSAL ÜRETİMİN MERKEZİ

BAŞKAN Ayhan, "Güney'in en önemli gelir kaynağını oluşturan tarım ürünlerimizden üzüm, kekik ve tütün mevsimi başlamış olup Belediye olarak dünyaca ünlü tarım ürünlerimizin tanıtımı için destekleme çalışmalarına bu yılda Eylül ayında yapmayı planladığımız Güney Bağcılık ve Üzüm Festivalini tekrardan yaparak hem çiftçilerimize hem de ilçemizim tanıtımına destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

SEBAHATTİN ALP