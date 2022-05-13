Savaşla birlikte stokçular tavuk eti fiyatlarını uçurdu

Bahar mevsiminde havaların ısınması mangal meraklılarının iştahını kabartırken tavuk eti fiyatlarındaki artış cepleri yakıyor. Üreticiden 29 liraya alınan bütün çiğ tavuk, tezgahlarda 40-50 liraya satılıyor. Geçen yıl 30 lira olan pişmiş çevirme piliç fiyatları ise bu yıl neredeyse ikiye katlanarak 50 TL'ye çıktı. Fiyatların yükselmesinin en önemli nedenleri arasında Rusya-Ukrayna savaşı gösteriliyor.

YÜZDE 70'İ 2 ÜLKEDEN

Diğer bir önemli neden ise her zaman olduğu gibi stokçular. Kışın kilosu 20 liradan satılan tavuk kanat fiyatı, stokçular yüzünden 60 liraya çıktı. Tavuk fiyatlarındaki yükselişi Yeni Asır'a değerlendiren sektör temsilcileri, vatandaşların bilinen markaları almaları konsunda uyardı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, tavuk fiyatlarının yükselmesinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin önemli rol oynadığını söyledi. Girit, "Çünkü tavuk yemi olarak kullanılan mısır, yem, soya yağı, küspe, balık unu ve kemik unu gibi ürünlerin yüzde 70'i bu iki ülkeden geliyor" diye konuştu.

20 LİRAYA TOPLUYORLAR

Kral Tavuk firmasının sahibi İsmail Bedir ise savaşın yanı sıra tavukçulukla ilgisi olmayan stokçuların fiyatları yükselttiğini söyledi. Uzun yıllardır Karşıyaka ve Konak'ta çiğ ve pişmiş tavuk ürünleri satışı yapan Kral Tavuk'un sahibi Bedir, "Sektörümüzle ilgisi olmayan stokçular kış aylarında üreticiden 20 liraya aldıkları tavukları yazın fahiş fiyatlardan toptan olarak satıyor. Savaşın yanında dolar kuru ve bazı stokçular da fiyatları yükseltti. Ancak vatandaşlarımız mutlaka sağlık açısından tanınan markaların ürünlerini alsınlar ve özellikle taze olmasına ve son kullanma tarihlerine dikkat etsinler. Fırsatçıların fiyatları yukarı çekmesine izin verilmemeli. Hammadde dolar ile alındığı için fiyat artışında etkili oldu" dedi. TOLGA TEKİN