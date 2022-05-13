Son dakika: Bakan Bilgin’den EYT, 3600 ek gösterge, Temmuz emekli zammı açıklaması! Emeklinin zammı ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge, EYT ve emeklinin Temmuz zammını için kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin yaptığı açıklama ile 3600 ek gösterge tarih verirken emeklilerin Temmuz zammnına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde." dedi.

Bilgin, "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 31.71 KESİNLEŞTİ

Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon arına da ortaya çıkmış oldu. 6 aylık enflasyonun belirlenmesi için Mayıs ve Haziran enflasyon verileri kaldı. Nisan enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon arını yüzde 31,71 oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktı. Bu değişim 4 aylık enflasyon oranının yüzde 31,71 olarak gerçekleşmesini sağladı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacak. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon artış oranı yüzde 31,71 olarak gerçekleşti. Şimdi 2 aylık (Mayıs ve Haziran) enflasyon daha buna eklenecek. Bundan sonraki aylarda oranlar sıfır bile çıksa 31,71 oranı kesinleşti. Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyon bu rakama eklenerek Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon artışı olarak verilecek ve maaşlarına yansıtılacak.