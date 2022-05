Tarımda öncü belediye

Tavas Belediyesi tarımda öncü ve önder olmaya devam ediyor. Tarım ve hayvancılık alanında en fazla yatırım yapan belediyelerin başında gelen Tavas Belediyesi geleceğine sahip çıkıyor, tarım ve hayvancılığı destekliyor, 7 den 70'e çiftçisi ile buluşuyor. Hayata geçirilen proje kapsamında, hububat ve yem bitkileri yetiştiriciliği alanına başvuran ve arpa-buğday ekimi yapan üreticilere % 100 hibeli verecek olduğu üst gübrelerin dağıtımı gerçekleştirildi. Tavas Belediyesi proje kapsamında Tavas ve Mahallelerinde eğitimlerini tamamlayan 232 üreticiye 1624 Çuval Akıllı gübre dağıtılırken, 5000 dekar tarım arazisini akıllı gübre ile buluşturularak üreticilerin yüzünü güldürdü.

HER ZAMAN YANLARINDAYIZ

Projeyle ilgili düşüncelerini ifade eden Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, "Göreve geldiğimizde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünü kurarak tarım ve hayvancılık alanında üreticilerimize destek olmak için çalışmalara başladık ve tüm hızıyla çalışmalarımız devam ediyor. Üreticilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Belediye olarak her alanda çalışmalarımız devam ediyor, bölgemizin kalkınmasını, istihdamını sağlamak ve ekonomiyi geliştirmek öncelikli görevlerimiz arasındadır. Projemiz kapsamında 'İnhibütör' Yavaş Salınım- Akıllı Gübre Teknolojisini ilçemize ve üreticilerimize kazandırıyoruz. Bu teknoloji ile çiftçilerimiz daha çok verim ve daha kaliteli ürünler elde edecekler" dedi. Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, "Gübrede bulunan azot bitkilerin en çok kullandığı kritik bir besin elementidir" dedi ve ekledi:

"En çok üretilen ve çiftçiler tarafından en çok kullanılan gübreler azotlu gübrelerdir. Türkiye'nin ilk akıllı milli gübresi olan bu gübre ile üretimin artması ve elde edilen yüksek kaliteli verim ile çiftçilerimizin gelir seviyesinin yükseltilmesini de amaçlamaktayız. Hedefimiz de yeni teknolojiyi kullanarak üretimin devam etmesi, yeni üreticilerin sayısı ve ekim alanlarını arttırmaktır. Verdiğimiz hibelerle tarımsal alandaki yeni teknolojileri ilçemize ve çiftçilerimize kazandırmaya devam ediyoruz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun."

AKILLI TEKNOLOJİ

TAVAS Belediyesi Hububat ve Yem Bitkileri Yetiştiriciliği alanında projeye başvuran üreticilere 'İnhibütör' Yavaş Salınım- Akıllı Gübre Teknolojisine sahip gübreleri çiftçilerle buluşturarak bir ilki gerçekleştirdi. Programa Tavas Kaymakamı Mutlu Köksal, Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, muhtarlar ve üreticiler katılım sağladı.